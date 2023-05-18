Премьер Армении сообщил о прогрессе в восстановлении железнодорожного сообщения с Азербайджаном

Опубликовано: 17:56, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт премьер-министра Армении

Премьер Армении сообщил в четверг, что в восстановлении железнодорожного сообщения с Азербайджаном есть прогресс. Об этом Никол Пашинян сказал на заседании правительства, не став при этом ничего конкретизировать.

В вопросе восстановления железнодорожного сообщения с Азербайджаном наблюдается положительная динамика. Об этом заявил сегодня премьер-министр Армении.

Выступая на заседании правительства, Никол Пашинян отметил, что на встрече, прошедшей в минувшее воскресенье, сформировалось положительное понимание по восстановлению железнодорожного сообщения.

Армянский премьер при этом не стал говорит ничего конкретного, сославшись на предыдущий опыт.

В то же время Пашинян подчеркнул, что Ереван готов быстро открыть коммуникации в соответствии с трехсторонними заявлениями на основе суверенитета и равноправия сторон.