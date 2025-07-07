Вестник Кавказа

Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на новые глэмпинги

Турбаза на реке Чулышман
© Фото: Татьяна Отвагина/ “Вестник Кавказа“
В России будут создаваться новые глэмпинги, в том числе и в Новороссии. На эти цели кабмин выделит 15 млрд рублей, рассказал Мишустин.

В ближайшие три года в РФ станет больше глэмпингов и кемпингов, на создание новых мест размещения кабмин выделит 15 млрд рублей.

Как рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, за три прошлых года на увеличение номерного фонда было направлено 20 млрд рублей, в результате было построено более 13 тыс номеров.

"Теперь направим 15 млрд рублей. В текущем и следующие два года их получат 55 российских субъектов, где появится еще свыше 10 тыс мест"

– Михаил Мишустин 

Средства на создание глэмпингов получат, в том числе, и новые субъекты России, уточнил он.

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