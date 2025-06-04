Правила поведения в судах ужесточат в Грузии

В Грузии готовятся ужесточить правила поведения на заседаниях суда. Любое проявление неуважение к судье будет наказываться уголовно.

В скором времени в Грузии могут ужесточить правила поведения для журналистов и на судебных заседаниях. К рассмотрению соответствующих поправок в закон "Об общих судах" в ближайшее время приступит парламент республики.

После вступления в силу поправок всех, кто словами или действиями проявляет неуважение к судье на самом заседании или в публичном пространстве, будут наказывать уголовно.

Кроме того, запрещены будуn фото и видеосъемка, трансляции из зала суда, из здания суда или из его двора. Право на съемку будут предоставлять только самому суду или уполномоченному им лицу.