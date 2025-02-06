Вестник Кавказа

Правая рука Трампа выступил за перезагрузку отношений России и США

Джей Ди Вэнс
© Фото: Сайт Белого дома
Вице-президент США предложил перезагрузить отношения с Россией. При этом он не исключил введение новых санкций в отношении России.

Американский вице-президент Джеймс Вэнс выступил за перезагрузку российско-американских отношений.

В интервью изданию The Wall Street Journal политик предложил перезагрузить отношения Москвы и Вашингтона в случае успешного урегулирования конфликта на Украине.

Вэнс отметил, что нынешняя изоляция России от Запада сделала ее "младшим партнером Китая". По его словам, администрация Трампа сказала, что Москва добьется большего за переговорами.

При этом он не исключил использования Вашингтоном экономических рычагов воздействия на Россию. Вэнс добавил, что против Москвы могут быть введены новые санкции.

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