Пожарные рассказали о том, как горел лифт в многоэтажке в Алматы

По следам произошедшего пожара в Алматы, журналисты попросили пожарных сообщить о ходе спасательной операции. И вот, что удалось выяснить. Изначально пожар начался в одной из квартир многоэтажки, расположенной в микрорайоне «Аккент», затем огонь перекинулся на шахту лифта и добрался до электрокабелей.
Жители дома, для которых были, фактически отрезаны выхода из горящего здания, выпрыгивали из окон и выбрасывали детей.
«Спасено 70 человек, из них 35 с помощью спасательного колпака, остальные жители - при помощи специальной техники, эвакуировано 300 человек. В тушении пожара было задействовано 50 сотрудников и 14 единиц техники ДЧС Алматы»
– МЧС Казахстана.
К борьбе с возгоранием были привлечены несколько десятков пожарных. В экстренных службах особо подчеркнули тот факт, что борьбу с огнем осложняли многочисленные легковушки, припаркованные на тротуаре.