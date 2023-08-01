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Пожарные рассказали о том, как горел лифт в многоэтажке в Алматы

Пожарные рассказали о том, как горел лифт в многоэтажке в Алматы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новостные ленты вечером буквально «взорвала» новость о произошедшей трагедии в Алматы, где в результате пожара в одной из многоэтажек погибла женщина, а позднее стало известно, что число пострадавших превысило четыре десятка человек.

По следам произошедшего пожара в Алматы, журналисты попросили пожарных сообщить о ходе спасательной операции. И вот, что удалось выяснить. Изначально пожар начался в одной из квартир многоэтажки, расположенной в микрорайоне «Аккент», затем огонь перекинулся на шахту лифта и добрался до электрокабелей.

Жители дома, для которых были, фактически отрезаны выхода из горящего здания, выпрыгивали из окон и выбрасывали детей.

«Спасено 70 человек, из них 35 с помощью спасательного колпака, остальные жители - при помощи специальной техники, эвакуировано 300 человек. В тушении пожара было задействовано 50 сотрудников и 14 единиц техники ДЧС Алматы»

– МЧС Казахстана.

К борьбе с возгоранием были привлечены несколько десятков пожарных. В экстренных службах особо подчеркнули тот факт, что борьбу с огнем осложняли многочисленные легковушки, припаркованные на тротуаре.

Лифт горел в Алматы: пострадал 31 человек

Лифт горел в Алматы: пострадал 31 человек

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