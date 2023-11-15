Вестник Кавказа

Пожар в Ростове-на-Дону: огонь захватил 1,5 тыс квадратов

Пожар в Ростове-на-Дону: огонь захватил 1,5 тыс квадратов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ростове-на-Дону сегодня вечером начался пожар на рынке. Площадь возгорания составляет 1,5 тыс кв м.

Рынок "Темерник"("Белый Темер") горит в Ростове-на-Дону. Свыше 100 человек работают на месте ЧП.

В МЧС уточнили, что горят торговые павильоны на рынке. Пожар получил третий (повышенный) ранг сложности.

"Тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня"

– МЧС региона

Информация о пожаре поступила в 20:39 мск, сейчас на месте заняты 113 человек и 33 единиц спецтехники.

Территория оцеплена полицией.

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