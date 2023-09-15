Пожар в многоэтажном доме в Ставрополе унес жизнь мужчины

Опубликовано: 14:59, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во время пожара в многоквартирном доме в Ставрополе погиб один человек. Площадь возгорания составила 70 кв метров.

В результате вчерашнего пожара в многоэтажном доме в Ставрополе погиб мужчина. Об этом сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю.

"Проживавший в квартире мужчина попытался спастись через окно, однако сорвался и упал на землю. С множественными травмами он был доставлен в больницу, где через непродолжительное время скончался"

– пресс-служба

Вечером 14 сентября в одном из многоэтажных домов Ставрополя произошел пожар. Возгорание случилось в квартире на 12-м этаже, огонь охватил 70 кв метров.