Пожар площадью 1 гектар охватил садовое товарищество в Ставрополе

В Ставрополе горит сухая растительность на территории СНТ. В тушении принимают участие 50 человек.
В пятницу на окраине Ставрополя вспыхнул пожар в садовом товариществе. Об этом сказано заявлении, распространенном 12 июля региональным управлением МЧС.
"Прямо сейчас огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют пожар в районе СНТ Искра. На данную минуту установлено горение сухой растительности на площади 1 га, 2-х хозпостроек"
– пресс-служба управления
Пожарные предупреждают, что огонь может перекинуться на соседнее садовое некоммерческое товарищество. В тушении участвуют 50 человек, задействовано 13 единиц техники.