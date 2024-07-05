Вестник Кавказа

Пожар площадью 1 гектар охватил садовое товарищество в Ставрополе

Пожар площадью 1 гектар охватил садовое товарищество в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополе горит сухая растительность на территории СНТ. В тушении принимают участие 50 человек.

В пятницу на окраине Ставрополя вспыхнул пожар в садовом товариществе. Об этом сказано заявлении, распространенном 12 июля региональным управлением МЧС.

"Прямо сейчас огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют пожар в районе СНТ Искра. На данную минуту установлено горение сухой растительности на площади 1 га, 2-х хозпостроек"

– пресс-служба управления

Пожарные предупреждают, что огонь может перекинуться на соседнее садовое некоммерческое товарищество. В тушении участвуют 50 человек, задействовано 13 единиц техники.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1385 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пожарная опасность достигла 4-5 класса в Адыгее

Пожарная опасность достигла 4-5 класса в Адыгее

В горах Судака разгорается крупный пожар

В горах Судака разгорается крупный пожар

Леса Ингушетии спасут от пожаров новые лесные дороги

Леса Ингушетии спасут от пожаров новые лесные дороги

Возгорание в доме в Махачкале ликвидировано

Возгорание в доме в Махачкале ликвидировано

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы