Повышенный уровень безопасности введут завтра в парламенте Грузии

Желтый уровень безопасности вступит в силу завтра в грузинском парламенте: во вторник законодательный орган Грузии начинает весеннюю сессию. На ней выступит президент Михаил Кавелашвили.

Уровень безопасности повысят завтра в парламенте Грузии, соответствующее заявление распространила пресс-служба законодательного органа.

В нем говорится, что 4 февраля в здании вступит в силу желтый уровень безопасности. Это означает, что обычные посетители не смогут попасть в него.

Из посторонних лиц вход в здание будет доступен только для журналистов телекомпаний, которые прошли аккредитацию. Однако и в этом случае есть ограничение: попасть в парламент получат возможность самое большее две съемочные группы от одной телекомпании.

Ранее сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что новая сессия стартует с отчета президента Грузии Михаила Кавелашвили. Он поговорит о приоритетных для Грузии вопросах.

Председатель законодательного органа также рассказал, что именно планируется обсудить в ближайшие дни. Это изменения в "Кодекс об административных правонарушениях", а также ряд изменений в регламент работы парламента.