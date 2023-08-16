Пострадавших при взрыве в Махачкале будут лечить московские медики

Опубликовано: 10:40, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшей ночью спецборт МЧС доставил в Раменское 16 пострадавших в результате взрыва в Махачкале, их уже госпитализировали в столичные клиники, где они будут проходить лечение.

Минувшей ночью в подмосковном аэропорту Раменское приземлился специальный самолет Ил-76 МЧС России, который доставил 16 пострадавших при взрыве в Махачкале, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всех их передали каретам скорой помощи и уже доставили в федеральные учреждения Минздрава России в клиники Москвы, - рассказал замначальника отряда Центроспас МЧС Игорь Якиревич, передает РИА Новости.

"В настоящее время пострадавшие уже доставлены в ведущие федеральные центры Минздрава России и московские медорганизации. Им оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь"

- пресс-служба Минздрава России

Состояние всех пострадавших удовлетворительное, без ухудшения, в числе прибывших пострадавших при взрыве АЗС в Махачкале трое детей, шестеро из них находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, добавили в МЧС.