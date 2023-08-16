РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Пострадавших при взрыве в Махачкале будут лечить московские медики

Пострадавших при взрыве в Махачкале будут лечить московские медики
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минувшей ночью спецборт МЧС доставил в Раменское 16 пострадавших в результате взрыва в Махачкале, их уже госпитализировали в столичные клиники, где они будут проходить лечение.

Минувшей ночью в подмосковном аэропорту Раменское приземлился специальный самолет Ил-76 МЧС России, который доставил 16 пострадавших при взрыве в Махачкале, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всех их передали каретам скорой помощи и уже доставили в федеральные учреждения Минздрава России в клиники Москвы, - рассказал замначальника отряда Центроспас МЧС Игорь Якиревич, передает РИА Новости.

"В настоящее время пострадавшие уже доставлены в ведущие федеральные центры Минздрава России и московские медорганизации. Им оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь"

- пресс-служба Минздрава России

Состояние всех пострадавших удовлетворительное, без ухудшения, в числе прибывших пострадавших при взрыве АЗС в Махачкале трое детей, шестеро из них находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, добавили в МЧС.

Дагестан в трауре: взрыв в Махачкале погубил 30 человек

Дагестан в трауре: взрыв в Махачкале погубил 30 человек

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
920 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version