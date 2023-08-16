Пострадавших при взрыве в Махачкале будут лечить московские медики

Минувшей ночью в подмосковном аэропорту Раменское приземлился специальный самолет Ил-76 МЧС России, который доставил 16 пострадавших при взрыве в Махачкале, сообщили в пресс-службе ведомства.
Всех их передали каретам скорой помощи и уже доставили в федеральные учреждения Минздрава России в клиники Москвы, - рассказал замначальника отряда Центроспас МЧС Игорь Якиревич, передает РИА Новости.
"В настоящее время пострадавшие уже доставлены в ведущие федеральные центры Минздрава России и московские медорганизации. Им оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь"
- пресс-служба Минздрава России
Состояние всех пострадавших удовлетворительное, без ухудшения, в числе прибывших пострадавших при взрыве АЗС в Махачкале трое детей, шестеро из них находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, добавили в МЧС.