Поставки по МТК "Север-Юг" выросли на 87% с начала года

В начале 2026 года серьезно возросли поставки по коридору "Север-Юг", в том числе в направлении Ирана, рассказали в российском Минтрансе.

Востребованность международного транспортного коридора (МТК) Север - Юг возросла в январе-апреле, поставки из России в Иран увеличились более чем на 56%, поделился министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Прежде всего глава Минтранса России обратил внимание на то, что развитие восточного и южного коридоров ускорилось на фоне геополитической ситуации на Ближнем Востоке этой весной.

"За четыре месяца 2026 года видим рост экспорта в направлении Ирана более чем на 56%. В целом, грузопоток по коридору Север - Юг показал рост на 87%"

– Андрей Никитин

По его словам, наибольший рост заметен на Транскаспийском маршруте через Казахстан и Туркменистан – поставки возросли на 98% относительно показателей за четыре месяца 2025 года. Этот коридор дает возможность на 15-20 дней ускорить время поставок из стран Балтики в Южную Азию, он работает вдвое быстрее, чем маршрут через Суэцкий канал.

Министр добавил, что в этом году также растут перевозки с Китаем, а на Западном маршруте через Азербайджан пропускная способность пунктов пропуска увеличилась в пять раз и сейчас составляет до 1,9 тыс грузовиков в сутки, передает ТАСС.