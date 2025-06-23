Посольство США в Израиле возобновляет работу

С сегодняшнего дня американское посольство в Израиле вернется к штатной работе. Возобновление работы связано с прекращением огня между Израилем и Ираном, отметили в посольстве.

Посольство США в Иерусалиме в среду возобновит работу, прерванную на фоне обострения конфликта Ирана и Израиля.

"В связи с прекращением огня между Израилем и Ираном Командование тыла сняло все ограничения, и посольство США будет открыто в обычном режиме в среду, 25 июня. Распоряжение об убежищах для государственных служащих США и членов их семей сняты"

– заявление посольства

Накануне американский лидер Дональд Трамп сообщил о перемирии между Израилем и Ираном и завершении 12-дневной войны. По его словам, бомбардировка ядерных объектов силами США помогла установлению мира в регионе.