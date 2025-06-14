Посольство США призвало граждан покинуть Иран

Виртуальное диппредставительство США в Иране призвало американских граждан покинуть страну через Азербайджан, Турцию или Армению.

Виртуальное посольство США в Иране опубликовало рекомендации немедленно покинуть Исламскую Республику, а также отменить планы посещения страны.

"Граждане США не должны посещать Иран ни по каким причинам, а если они там находятся, должны немедленно покинуть Иран. Граждане США, которые не могут покинуть Иран, должны быть готовы оставаться в убежище в течение длительного времени"

– сообщение посольства

Граждане США могут покинуть Иран через пункты пропуска на границе с Азербайджаном, Арменией, Турцией.

Отмечается, что попасть в Азербайджан можно через пункт "Астара" по специальному разрешению. В сообщении указывается, что помощь в этом должно оказать посольство США в Баку.

Отметим, что США не имеют диппредставительства в Иране с 1980 года. Интересы США представляет Швейцария.

Напомним, что противостояние между Тегераном и Тель-Авивом вступило в открытую фазу в ночь на 13 июня, когда израильские ракеты достигли целей на территории Исламской Республики.