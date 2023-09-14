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Пособницу террористов приговорили в Дагестане

Пособницу террористов приговорили в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
За финансовую помощь членам террористической организации осуждена на 8 лет колонии жительница Махачкалы.

Ближайшие восемь лет предстоит провести в тюрьме жительнице Махачкалы. Таков приговор суда за ее доказанное участие в финансировании террористической организации.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летней жительницы Махачкалы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ "Финансирование терроризма". Подсудимой назначили наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии общего режима"

– пресс-служба следственного управления СК России по Дагестану

Уточняется, что злоумышленница в 2021 и 2022 годах переводила деньги на счета участников запрещенной в РФ террористической группировки. 

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