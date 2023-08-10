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После града на Кубани введен режим ЧС

После града на Кубани введен режим ЧС
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Град нарушил привычное течение жизни в двух населенных пунктах Краснодарского края. На месте работают комиссии, оценивая сумму ущерба.

В двух населенных пунктах Краснодарского края был введен режим чрезвычайной ситуации после сильного града нарушившего привычное течение жизни в Мостовском районе

"В поселке Псебай и станице Андрюки ввели режим ЧС. Там продолжают ликвидировать последствия непогоды. Подача электричества полностью восстановлена. К вечеру 9 августа от жителей района поступило 209 обращений о повреждениях" 

– оперштаб региона

Кроме того, жаловались на град и жители Псебая, где было повреждено две школы, детский сад и дом детского творчества.

Также в оперштабе отметили, что жаловались на повреждения имущества от града и жители станицы Андрюки.

На месте работают комиссии, оценивается сумма ущерба, нанесенного разгулом стихии.

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