Пора ли в России снижать ключевую ставку?

Банк России с большой долей вероятности снизит ключевую ставку в июле. Помешать этому могут лишь непредвиденные обстоятельства, сообщили в ЦБ.

Центробанк России может снизить ключевую ставку на ближайшем заседании, если сохранятся текущие тенденции и не появятся непредвиденные обстоятельства. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения"

– глава Банка России

Она также обратила внимание на то, что снижение ставки предотвратило ужесточение денежно-кредитных условий.

Напомним, на последнем заседании, прошедшем в начале июня, ЦБ впервые за долго время изменил ключевую ставку, понизив ее с 21% до 20%.



