Вестник Кавказа

Популярность Дональда Трампа упала до 42%

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Служба Ipsos провела опрос населения, согласно которому поддержка деятельности президента США Дональда Трампа опустилась до 42%. На данный момент это самый низкий показатель с момента его вступления в должность.

Рейтинг президент США Дональда Трампа опустился до 42%. Это самый низкий показатель с момента его инаугурации в январе 2025 года, согласно опросам, проведенным службой Ipsos для агентства Reuters.

Результаты опроса были обнародованы еще накануне. Согласно им, деятельность Трампа поддерживать 42% населения, против выступают 53%.

По мартовскому опросу Ipsos, рейтинг Трампа находился в районе 45%. Агентство связывает падение поддержки разными факторами, включая преследование администрацией Трампа слишком либеральных, по его мнению, университетов.

Другая часть участников опроса полагают, что Вашингтон теряет авторитет на международной арене. Также около трети опрошенных не желают видеть Дональда Трампа в Белом Доме после окончания его второго президентства.

Опрос проходил с 16 по 21 апреля. В нем приняли участие свыше 4,3 тыс граждан США.

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