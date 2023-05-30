Помощник президента Азербайджана и секретарь Совбеза Армении обсудили мирный процесс

Опубликовано: 23:34, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столице Словакии сегодня состоялись переговоры помощника азербайджанского лидера Хикмета Гаджиева и секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна. Главной темой встречи стал мирный процесс.

Во вторник, 30 мая, в Братиславе прошла встреча помощника президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента и секретаря Совета безопасности Армении. Переговоры Хикмета Гаджиева и Армена Григоряна состоялись на панельной дискуссии в рамках форума GLOBSEC 2023.

Центральной темой разговора стал мирный процесс в регионе.

В ходе переговоров Хикмет Гаджиев отметил, что принцип уважения территориальной целостности чрезвычайно важен для Баку.

В свою очередь, Армен Григорян сообщил, что Армения поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Говоря о делимитации границ, он заявил, что необходимо взять за основу карту 1975 году, а также отметил, что в Армении никогда не согласятся на создание коридора на своей территории.

В ответ Хикмет Гаджиев обратил внимание на то, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает за то, чтобы в вопросе делимитации границ взять за основу Алма-Атинскую декларацию 1991 года. Он также подчеркнул, что Армения продолжает поставлять оружие в Карабахский регион Азербайджана, хотя заявляет, что признает территориальную целостность страны.