Погода в Москве: воздух прогреется до плюс 18

Опубликовано: 6:39, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В среду в Москве синоптики обещают сухую и теплую погоду. Температура воздуха в дневные часы будет достигать 16-18 градусов.

Весеннее тепло будет стоять в Москве и Подмосковье сегодня. Ожидается около 18 градусов выше нуля.

Воздух при облачной с прояснениями погоде прогреется 19 апреля в столице до 16-18 градусов, по области - плюс 14-19. Солнце будет проглядывать в утренние часы. Осадков в регионе не будет, следует из прогноза на день, опубликованного Гидрометцентром.

Ночные температуры держатся на уровне 4-5 градусов со знаком плюс.

В Москве и Московской области днем ожидается восточный ветер силой 5-10 м/c, а также немного повышенное атмосферное давление - 756 мм ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили, что к выходным в столице станет немного прохладнее.