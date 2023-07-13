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Погода в Абхазии: в пятницу будет жарко и солнечно

Погода в Абхазии: в пятницу будет жарко и солнечно
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В пятницу в Абхазии погода порадует туристов: никаких дождей, синее небо и около 30 градусов жары. Вода в море не успела остыть за время непогоды, ее температура составляет плюс 25.

Синоптики обещают в Абхазии жаркую и сухую погоду.

Согласно прогнозу, 14 июля воздух прогреется до плюс 25-30, ночью также довольно тепло - 17-22 градуса, это связано с выносом тропических масс воздуха с юга.

Небо будет ясное, атмосферное давление - повышенное. На фоне почти полного отсутствия облаков высоким будет ультрафиолетовый индекс - 9 единиц, в полуденное время солнца лучше избегать.

Ветер слабый, возможны порывы до 9 м/с, воздух чистый.

Температура воды в море на курортах Абхазии составляет 25 градусов, несколько дней непогоды не успели охладить воду.

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