Погода в Абхазии: в пятницу будет жарко и солнечно

В пятницу в Абхазии погода порадует туристов: никаких дождей, синее небо и около 30 градусов жары. Вода в море не успела остыть за время непогоды, ее температура составляет плюс 25.
Синоптики обещают в Абхазии жаркую и сухую погоду.
Согласно прогнозу, 14 июля воздух прогреется до плюс 25-30, ночью также довольно тепло - 17-22 градуса, это связано с выносом тропических масс воздуха с юга.
Небо будет ясное, атмосферное давление - повышенное. На фоне почти полного отсутствия облаков высоким будет ультрафиолетовый индекс - 9 единиц, в полуденное время солнца лучше избегать.
Ветер слабый, возможны порывы до 9 м/с, воздух чистый.
Температура воды в море на курортах Абхазии составляет 25 градусов, несколько дней непогоды не успели охладить воду.