Погода в Абхазии сегодня: будет жарко и душно

Опубликовано: 6:43, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Абхазии будет стоять жара. В купе с большой влажностью и опасным уф-индексом такая погода будет тяжелой, особенно для туристов из не столь южных регионов.

В пятницу в Абхазии днем будет жарко и душно, погода определяется теплым сектором южного циклона.

Согласно прогнозам синоптиков, днем в пятницу воздух на курортах Абхазии прогреется до плюс 26-31, тепло будет и ночью, около 17-22 градусов.

Дождей не предвидится, на небе иногда будут показываться облака, в целом же день обещает быть солнечным. Солнечная активность высокая, уф-индекс сегодня а Абхазии максимальный, что означает необходимость укрытия от солнца в разгар дня.

Сильного ветра не будет, заверяют специалисты. Атмосферное давление переменчивое, влажность высокая: 60-90%.

Вода в море держит температуру 25 градусов, купаться в такой воде комфортно и взрослым, и детям.