Погода в Абхазии налаживается

Опубликовано: 23:15, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В пятницу в Абхазии обещают небольшие дожди и слабый ветер. Воздух прогреется до 26 градусов. Погоду устанавливает теплый сектор циклона. Вероятность гроз сохраняется.

Синоптики прогнозируют в пятницу в Абхазии более спокойную, чем в последние дни погоду, грозы и дожди вероятны, но небольшие. Шторма не ожидается, ветер умеренный.

В пятницу на черноморском побережье Абхазии будет господствовать теплый сектор южного циклона. Воздух днем прогреется до плюс 26, температура воды в море составит 22 градуса тепла.

Ранним утром в пятницу вероятны небольшой дождь, гроза, туман, предупреждают специалисты отдела гидрометеорологии Госкомитета по экологии республики.

В дневные часы будет облачная с прояснениями погода, атмосферное давление пониженное. Штормового ветры не будет, его сила оценивается в 2-7 м/с, возможны порывы умеренной силы до 9 м/с.

Ранее на Абхазию обрушились мощные ливни со шквалистым ветром, а также прошелся смерч. Последствия непогоды устраняют специалисты.