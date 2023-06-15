Погода в Абхазии налаживается

Синоптики прогнозируют в пятницу в Абхазии более спокойную, чем в последние дни погоду, грозы и дожди вероятны, но небольшие. Шторма не ожидается, ветер умеренный.
В пятницу на черноморском побережье Абхазии будет господствовать теплый сектор южного циклона. Воздух днем прогреется до плюс 26, температура воды в море составит 22 градуса тепла.
Ранним утром в пятницу вероятны небольшой дождь, гроза, туман, предупреждают специалисты отдела гидрометеорологии Госкомитета по экологии республики.
В дневные часы будет облачная с прояснениями погода, атмосферное давление пониженное. Штормового ветры не будет, его сила оценивается в 2-7 м/с, возможны порывы умеренной силы до 9 м/с.
Ранее на Абхазию обрушились мощные ливни со шквалистым ветром, а также прошелся смерч. Последствия непогоды устраняют специалисты.