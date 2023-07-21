Погода порадует москвичей теплой пятницей

Опубликовано: 9:47, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Синоптики прогнозируют в столичном регионе переменную облачность и до +24 градусов, атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

В пятницу к москвичам заглянет редкий этим летом гость – солнце, а столбики термометров поднимутся до 23 градусов тепла. В то же время синоптики не исключают небольших дождей.

«Днем в столице будет 21-23 градуса тепла, в ночь на субботу - до плюс 13 градусов. Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба»

– Гидрометцентра России.

В Московской области также будет тепло – температура будет балансировать в диапазоне от плюс 19 до плюс 24 градусов, в ночь на субботу будет почти холодно – воздух остынет до отметки плюс 8 градусов.