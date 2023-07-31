Поездки в Китай становятся все более популярными в России

Опубликовано: 20:51, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на то, что в ближайшее время в России заработает безвизовый режим для туристов, которые планируют в составе организованных групп съездить в Поднебесную, неожиданно возникли трудности с выдачами виз для одиночных туристов.

Российские туристы оценили поездки в Китай – это направление пользуется все большим спросом, и получить заветную визу стало сложнее, чем даже во времена пандемии коронавируса. Сложно порой даже записаться для подачи документов на китайскую визу.

Число желающих съездить в КНР очень велико, и это уже не соседи Китая из Приморья или Сибири, как это было еще 5-10 лет назад, а жители "большой" России. По мнению экспертов, пока не заработал анонсированный ранее безвизовый режим для групп туристов от 5 до 50 человек, российские путешественники сами пробуют получить китайскую визу, чтобы в числе первых проторить закрытый раньше из-за пандемии коронавируса популярный маршрут, передает РИА Новости.

График работы визовых центров сейчас настолько плотный, что специалисты советуют подавать документы на визу как минимум за месяц до планируемой поездки, но проблема еще и в том, что даже такой запас не гарантирует того, что удастся это сделать, даже через туристические агентства – как говорят сами их сотрудники, записаться на подачу визы – целый квест, этим занимаются специальные боты, перехватывающие свободные слоты в автоматическом режиме.

"Визовый центр Китая работает в тестовом режиме и только для частных лиц, документы от агентов не принимают и когда начнут – неизвестно"

– исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев

Отметим, что преимущества поездок в соседний Китай давно оценили жители Приморья и Восточной Сибири – это прекрасное отношение жителей, отличный шопинг, прекрасный гастрономический туризм. Очень популярен у россиян и медицинский туризм – специалисты из Поднебесной в совершенстве овладели иглотерапией и качественно проводят сложные стоматологические вмешательства.