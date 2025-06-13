Подводные башни в Абхазии: исследования стартуют с 15 июля

Археологи России и Абхазии займутся изучением подводного мира Абхазии. В июле работы начнутся в Сухумской бухте, где под водой обнаружены каменные башни.

Российские и абхазские археологи совместно проведут подводные исследования акватории Абхазии, об этом сообщил доцент кафедры Севастопольского университета Виктор Лебединский.

"Основные работы в этом году мы планируем проводить в Сухумской бухте, в устье реки Басла. На протяжении нескольких лет там мы проводили исследования интересного памятника. Судя по всему, это башни. Часть стены там была выложена из крупной гальки"

– ученый

Он добавил, что в предыдущие годы исследование подводной башни затруднялось плохой видимостью. В 2025 году эта проблема решится: археологи будут использовать приборы, которые позволяют заглянуть под грунт. В планах выяснить, насколько глубоко эти стены и башни уходят под воду.

В работах заняты сотрудники Севастопольского госуниверситета совместно с учеными Института востоковедения Российской академии наук и Абхазского государственного музея при поддержке Русского географического общества, передает радио Sputnik.