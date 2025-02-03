Вестник Кавказа

Подростка будут судить за случайное удушение одноклассника на Ставрополье

Подростка будут судить за случайное удушение одноклассника на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье могут приговорить к длительному тюремному заключению школьника. Несколько лет назад он случай задушил своего одноклассника.

В Ставропольском крае передано в суд уголовное дело в отношении 17-летнего школьника, задушившего своего одноклассника. Об этом сказано в Следственном управлении СКР по региону.

Трагический случай произошел осенью 2022 года в школе в станице Барсуковской в Кочубеевском округе.

"Во время перемены между одноклассниками произошла потасовка, в ходе которой один подросток передавил другому шею"

– СУСК

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, однако это не помогло. Через непродолжительное время он умер от удушья.

Теперь однокласснику погибшего подростка грозит до 15 лет лишения свободы.
 

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