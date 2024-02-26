Подрядчика подозревают в хищении десятков миллионов рублей в Ингушетии

Главу подрядной организации в Ингушетии могут посадить в тюрьму за крупное мошенничество. Его подозревают в хищении нескольких десятков миллионов рублей.

В Ингушетии ведется расследование в отношении руководителя подрядной организации, которого подозревают в крупном мошенничестве при строительстве дороги в Назрановском районе. Об этом рассказали в управлении МВД России по СКФО.

"Установлено, что в сентябре 2022 года между министерством автомобильных дорог Ингушетии и подрядной организацией был заключен договор на проведение ремонта участка автодороги Экажево - Али-Юрт протяженностью 10 километров"

– пресс-служба управления

В пресс-службе отметили, что в ходе ремонта глава предприятия подготовил акты с ложными данными о выполненных им работах, завысив объем и стоимость.

После этого он передал эти документы заказчику. Полицейские полагают, что фигурант таким образом похитил 33 млн рублей.

По данному факту завели уголовное дело. Полицейские задержали 63-летнегу мужчину. Следствие хочет добиться его ареста.