Подрядчика подозревают в хищении десятков миллионов рублей в Ингушетии

В Ингушетии ведется расследование в отношении руководителя подрядной организации, которого подозревают в крупном мошенничестве при строительстве дороги в Назрановском районе. Об этом рассказали в управлении МВД России по СКФО.
"Установлено, что в сентябре 2022 года между министерством автомобильных дорог Ингушетии и подрядной организацией был заключен договор на проведение ремонта участка автодороги Экажево - Али-Юрт протяженностью 10 километров"
– пресс-служба управления
В пресс-службе отметили, что в ходе ремонта глава предприятия подготовил акты с ложными данными о выполненных им работах, завысив объем и стоимость.
После этого он передал эти документы заказчику. Полицейские полагают, что фигурант таким образом похитил 33 млн рублей.
По данному факту завели уголовное дело. Полицейские задержали 63-летнегу мужчину. Следствие хочет добиться его ареста.