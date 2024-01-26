Подрядчик заплатит штраф за нарушение контракта на Ставрополье

В Ставропольском крае провели прокурорскую проверку, по итогам которой было принято решение оштрафовать подрядчика на 80 тыс рублей. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.
Там отметили, что фирма не выполнила свои обязательства по контракту.
"Установлено, что в феврале 2023 года между администрацией Красногвардейского округа заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории кладбища в селе Покровском. Однако в установленный срок контракт подрядчиком не исполнен, в связи с этим прокуратура внесла руководителю организации представление"
– пресс-служба
По факту неисполнения обязательств по контракту завели административное дело. После того, как в ситуацию вмешалась прокуратура, работы по контракту были завершены.