Подрядчик заплатит штраф за нарушение контракта на Ставрополье

Подрядчика обязали выплатить штраф за нарушение муниципального контракта. Фирма не выполнила свои обязательства в установленный срок.

В Ставропольском крае провели прокурорскую проверку, по итогам которой было принято решение оштрафовать подрядчика на 80 тыс рублей. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

Там отметили, что фирма не выполнила свои обязательства по контракту.

"Установлено, что в феврале 2023 года между администрацией Красногвардейского округа заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории кладбища в селе Покровском. Однако в установленный срок контракт подрядчиком не исполнен, в связи с этим прокуратура внесла руководителю организации представление"

– пресс-служба

По факту неисполнения обязательств по контракту завели административное дело. После того, как в ситуацию вмешалась прокуратура, работы по контракту были завершены.