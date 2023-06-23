РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Подарок Пашиняна Эрдогану: власти отказались раскрывать его тайну

Подарок Пашиняна Эрдогану: власти отказались раскрывать его тайну
© Фото: Сайт президента Турции
Что Никол Пашинян подарил президенту Турции на инаугурацию? Этот вопрос, похоже, останется без ответа: аппарат главы правительства отказался разглашать эти данные.

Тайна подарка премьер-министра Никола Пашиняна президенту Турции на инаугурацию останется нераскрытой: в Ереване отказались сообщать эту информацию.

В администрации главы правительства уточнили, что все подарки покупались за счет протокольных расходов чиновников, передает Sputnik Армения.

"Вышеуказанное означает, что данные, касающиеся подобных мероприятий, включены в план закупок, содержащих государственную тайну. Следовательно, эта информация не подлежит публикации"

– администрация Пашиняна

Ранее СМИ сообщали, что армянский премьер подарил Эрдогану ковер, на котором был изображен сам турецкий лидер. Никакой официальной информации не поступало.

Алиев, Пашинян, Столтенберг: Чем запомнилась инаугурация Эрдогана?

Алиев, Пашинян, Столтенберг: Чем запомнилась инаугурация Эрдогана?

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
865 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version