Подарок Пашиняна Эрдогану: власти отказались раскрывать его тайну

Опубликовано: 20:58, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт президента Турции

Что Никол Пашинян подарил президенту Турции на инаугурацию? Этот вопрос, похоже, останется без ответа: аппарат главы правительства отказался разглашать эти данные.

Тайна подарка премьер-министра Никола Пашиняна президенту Турции на инаугурацию останется нераскрытой: в Ереване отказались сообщать эту информацию.

В администрации главы правительства уточнили, что все подарки покупались за счет протокольных расходов чиновников, передает Sputnik Армения.

"Вышеуказанное означает, что данные, касающиеся подобных мероприятий, включены в план закупок, содержащих государственную тайну. Следовательно, эта информация не подлежит публикации"

– администрация Пашиняна

Ранее СМИ сообщали, что армянский премьер подарил Эрдогану ковер, на котором был изображен сам турецкий лидер. Никакой официальной информации не поступало.