Под Шушой перехвачен армянский квадрокоптер

Сегодня утром примерно в 10:00 (9:00 мск) в Карабахе азербайджанскими средствами ПВО был перехвачен квадрокоптер, принадлежавший формированиям Вооруженных сил Армении, сообщает министерство обороны Азербайджана.
"Летательный аппарат предпринял попытку осуществить полет над позициями азербайджанской армии в направлении Шушинского района"
- министерство обороны Азербайджана
Квадрокоптер был обнаружен и посажен специальными техническими средствами.
Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины
Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.
Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.