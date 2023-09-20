Под Шушой перехвачен армянский квадрокоптер

Опубликовано: 9:49, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Минобороны Азербайджана

Азербайджанские военные сегодня утром перехватили под Шушой в Карабахе квадрокоптер, принадлежавший армии Армении.

Сегодня утром примерно в 10:00 (9:00 мск) в Карабахе азербайджанскими средствами ПВО был перехвачен квадрокоптер, принадлежавший формированиям Вооруженных сил Армении, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"Летательный аппарат предпринял попытку осуществить полет над позициями азербайджанской армии в направлении Шушинского района"

- министерство обороны Азербайджана

Квадрокоптер был обнаружен и посажен специальными техническими средствами.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.