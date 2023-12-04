Под поезд попали два пешехода в Подмосковье

Поезд дальнего следования сбил двух человек в Зеленограде. Они переходили пути в неположенном месте. Женщина погибла, мужчина госпитализирован.

Поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Адлер, сегодня сбил в Московской области двух пешеходов.

ЧП произошло во вторник в районе ж/д станции «Крюково» в Зеленоградском округе. Следственный комитет РФ ведет доследственную проверку в связи со смертельным травмированием женщины и травмированием мужчины поездом.

Пострадавший госпитализирован.

Согласно предварительным данным, пешеходы были сбиты составом, когда переходили пути в неположенном месте.

О задержке поездов в пути на данном направлении в связи с инцидентом не сообщается.