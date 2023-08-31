Под Махачкалой горел ресторан

Сегодня вечером под Махачкалой произошел пожар в ресторане. В результате инцидента никто не пострадал.
Вечером 31 августа в одном из ресторанов, расположенных в пригороде Махачкалы, вспыхнул пожар. Об этом рассказали в администрации города.
"Поступил сигнал о том, что в поселке Тарки горит ресторан <...>. Службы экстренного реагирования задействованы"
– пресс-служба
Согласно информации, возгорание произошло в кафе "Ковчег". Огонь охватил около 200 метров.
В результате инцидента никто не пострадал.