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Под Махачкалой горел ресторан

Под Махачкалой горел ресторан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня вечером под Махачкалой произошел пожар в ресторане. В результате инцидента никто не пострадал.

Вечером 31 августа в одном из ресторанов, расположенных в пригороде Махачкалы, вспыхнул пожар. Об этом рассказали в администрации города.

"Поступил сигнал о том, что в поселке Тарки горит ресторан <...>. Службы экстренного реагирования задействованы"

– пресс-служба

Согласно информации, возгорание произошло в кафе "Ковчег". Огонь охватил около 200 метров.

В результате инцидента никто не пострадал.

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