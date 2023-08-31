Под Махачкалой горел ресторан

Опубликовано: 22:58, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня вечером под Махачкалой произошел пожар в ресторане. В результате инцидента никто не пострадал.

Вечером 31 августа в одном из ресторанов, расположенных в пригороде Махачкалы, вспыхнул пожар. Об этом рассказали в администрации города.

"Поступил сигнал о том, что в поселке Тарки горит ресторан <...>. Службы экстренного реагирования задействованы"

– пресс-служба

Согласно информации, возгорание произошло в кафе "Ковчег". Огонь охватил около 200 метров.

В результате инцидента никто не пострадал.