Почему нельзя есть слишком много фруктов?

Чересчур большое количество фруктов может принести больше вреда, чем пользы. Об этом предупредил врач Роман Иванов.
Он напомнил, каков должен быть сбалансированный рацион человека:
- фрукты - 15%,
- овощи - 20%,
- молочные продукты - 25%,
- злаковые - 30%,
- мясо и бобовые - остальные 10%.
Если увеличить долю фруктов за счет других компонентов, то это чревато нехваткой белков и жиров, а также витаминов и минералов, отметил Иванов.
Фруктоза и диабет
Врач напомнил, что во всех фруктах очень много фруктозы, которая - в большом количестве - может вызвать диабет.
Фрукты и ЖКТ
Еще один побочный эффект увлечения фруктами - расстройство ЖКТ. Это такие деликатные проблемы, как вздутие и газообразование, пишут "Вести Подмосковья".
Что такое псевдоаллергия?
Роман Иванов рассказал и еще об одном неприятном последствии переедания фруктов. У некоторых может возникнуть псевдоаллергическая реакция. Она представляет собой повышенную чувствительность к веществам, которые есть в фруктах. Например, в бананах и ананасах есть гистамин и тирамин, а в клубнике - салицилаты.
Псевдоаллергию сложно отличить от обычной аллергии. Ее симптомы таковы:
- красная кожа и крапивница,
- отеки слизистых оболочек,
- тошнота и диарея,
- возможны астматические приступы.