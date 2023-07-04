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Почему нельзя есть слишком много фруктов?

Почему нельзя есть слишком много фруктов?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фрукты - обязательная часть здорового рациона. Однако если злоупотреблять ими, то польза станет вредом. Сколько можно съесть фруктов в день без вреда и чем вредно есть много фруктов?

Чересчур большое количество фруктов может принести больше вреда, чем пользы. Об этом предупредил врач Роман Иванов.

Он напомнил, каков должен быть сбалансированный рацион человека:

  • фрукты - 15%,
  • овощи - 20%,
  • молочные продукты - 25%,
  • злаковые - 30%,
  • мясо и бобовые - остальные 10%.

Если увеличить долю фруктов за счет других компонентов, то это чревато нехваткой белков и жиров, а также витаминов и минералов, отметил Иванов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фруктоза и диабет

Врач напомнил, что во всех фруктах очень много фруктозы, которая - в большом количестве - может вызвать диабет.

Фрукты и ЖКТ

Еще один побочный эффект увлечения фруктами - расстройство ЖКТ. Это такие деликатные проблемы, как вздутие и газообразование, пишут "Вести Подмосковья".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое псевдоаллергия?

Роман Иванов рассказал и еще об одном неприятном последствии переедания фруктов. У некоторых может возникнуть псевдоаллергическая реакция. Она представляет собой повышенную чувствительность к веществам, которые есть в фруктах. Например, в бананах и ананасах есть гистамин и тирамин, а в клубнике - салицилаты.

Псевдоаллергию сложно отличить от обычной аллергии. Ее симптомы таковы:

  • красная кожа и крапивница,
  • отеки слизистых оболочек,
  • тошнота и диарея,
  • возможны астматические приступы.
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