Почему нельзя есть слишком много фруктов?

Опубликовано: 4:05, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фрукты - обязательная часть здорового рациона. Однако если злоупотреблять ими, то польза станет вредом. Сколько можно съесть фруктов в день без вреда и чем вредно есть много фруктов?

Чересчур большое количество фруктов может принести больше вреда, чем пользы. Об этом предупредил врач Роман Иванов.

Он напомнил, каков должен быть сбалансированный рацион человека:

фрукты - 15%,

овощи - 20%,

молочные продукты - 25%,

злаковые - 30%,

мясо и бобовые - остальные 10%.

Если увеличить долю фруктов за счет других компонентов, то это чревато нехваткой белков и жиров, а также витаминов и минералов, отметил Иванов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фруктоза и диабет

Врач напомнил, что во всех фруктах очень много фруктозы, которая - в большом количестве - может вызвать диабет.

Фрукты и ЖКТ

Еще один побочный эффект увлечения фруктами - расстройство ЖКТ. Это такие деликатные проблемы, как вздутие и газообразование, пишут "Вести Подмосковья".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое псевдоаллергия?

Роман Иванов рассказал и еще об одном неприятном последствии переедания фруктов. У некоторых может возникнуть псевдоаллергическая реакция. Она представляет собой повышенную чувствительность к веществам, которые есть в фруктах. Например, в бананах и ананасах есть гистамин и тирамин, а в клубнике - салицилаты.

Псевдоаллергию сложно отличить от обычной аллергии. Ее симптомы таковы:

красная кожа и крапивница,

отеки слизистых оболочек,

тошнота и диарея,

возможны астматические приступы.