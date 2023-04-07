Племенные хозяйства Ставрополья получат средства на покупку крупного рогатого скота

Опубликовано: 19:32, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Племенные хозяйства Ставрополья смогут получить назад часть средств, потраченных на приобретение молодых особей крупного рогатого скота. На эти цели руководство края выделит свыше 240 млн рублей

Власти Ставропольского края намерены компенсировать затраты племенных хозяйств на приобретение молодых особей крупного рогатого скота. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале руководителя региона.

Из регионального бюджета на эти цели планируется выделить в нынешнем году порядка 242 млн рублей.

Владимир Владимиров пообещал, что племенные хозяйства смогут получить половину от суммы, потраченной на покупку животных. Он обратил внимание на то, что с 1 января этого года благодаря субсидиям были приобретены 3,4 тыс голов племенных молочных коров.

По данным регионального Минсельхоза, в настоящее время в хозяйствах всех категорий на Ставрополье насчитывается свыше 132 тыс коров.