Пляжный сезон в Краснодарском крае окончен

Опубликовано: 13:51, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Летний, купальный сезон завершен на Кубани. На курортах похолодало до плюс 17, на море наблюдаются штормовые волны, ожидается ливень.

Черноморские курорты Краснодарского края закрыли купальный сезон, погода не располагает к купанию.

Температура воды в Черном море 9 октября остается довольно теплой, плюс 22 в Туапсе, плюс 21 в Сочи. Однако море штормит. Кроме того, бархатный сезон пройдет - воздух на курортах сегодня прогрет максимум до плюс 17.

Напомним, купаться в Азовском море стало холодно уже в начале сентября. Черное море традиционно имеет более продолжительный пляжный сезон, в этом году - почти на месяц дольше.