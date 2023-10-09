РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Пляжный сезон в Краснодарском крае окончен

Пляжный сезон в Краснодарском крае окончен
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Летний, купальный сезон завершен на Кубани. На курортах похолодало до плюс 17, на море наблюдаются штормовые волны, ожидается ливень.

Черноморские курорты Краснодарского края закрыли купальный сезон, погода не располагает к купанию.

Температура воды в Черном море 9 октября остается довольно теплой, плюс 22 в Туапсе, плюс 21 в Сочи. Однако море штормит. Кроме того, бархатный сезон пройдет - воздух на курортах сегодня прогрет максимум до плюс 17.

Напомним, купаться в Азовском море стало холодно уже в начале сентября. Черное море традиционно имеет более продолжительный пляжный сезон, в этом году - почти на месяц дольше.

Где в октябре можно купаться в Черном море в России?

Где в октябре можно купаться в Черном море в России?

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1120 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version