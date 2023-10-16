Пляж у Новопятигорского озера вырастет в два раза

Опубликовано: 22:58, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти ставропольского курортного Пятигорска занялись реконструкцией городского парка Победы, в рамках которой вырастет и пляжная зона любимого мета отдыха и жителей, и гостей курорта – Новопятигорского озера.

В курортном ставропольском Пятигорске сегодня стартовала масштабная реконструкция городского парка Победы, затронет она и Новопятигорское озеро, точнее - его пляжную зону, которая сможет принимать вдвое больше отдыхающих, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Благоустройство парка Победы ведется в рамках федеральной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Стоимость проекта составляет 725 млн рублей. Масштабная реконструкция будет проводиться поэтапно и продлится до конца 2026 года"

- пресс-служба губернатора Пятигорска

Чтобы в ходе реконструкции увеличить пляжную зону озера, здесь расширят береговую дамбу, а значит, число отдыхающих на нем одновременно вырастет с 1,8 тыс до 4 тыс человек. Чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно, дно озера очистят от наслоений ила.

"Парк будет создан на территории зеленой зоны Новопятигорского озера - крупнейшего водоема на Кавказских Минеральных Водах. В одно рекреационное пространство будут объединены несколько объектов: исторический парк-музей "Россия - моя история", Аллея славы жителей Пятигорска и большой городской фонтан"

- пресс-служба губернатора Пятигорска