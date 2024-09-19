Вестник Кавказа

План по курортному сбору перевыполнен на Ставрополье

План по курортному сбору перевыполнен на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В нынешнем году собрали 439 млн рублей курортного сбора. Это на 37,5 млн рублей выше запланированного. По поручению губернатора средства направляются на благоустройство общественных пространств.

Ставропольский край в текущем году показал рекордные результаты в области курортного сбора.

По данным, опубликованным местными властями, сумма достигла отметки в 439 млн рублей, что на 37,5 млн рублей больше запланированного. Эти средства, по поручению губернатора, предназначены для благоустройства общественных пространств.

«Полученные средства существенно преобразили облик городов-курортов. С 1 января 2025 года вступит в силу туристический налог, который заменит курортный сбор. На Ставрополье размер налога в 2025 году составит один процент от стоимости гостиничного или санаторного номера»

– министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов

Напомним, что курортный сбор – это специальный налог, который взимается с туристов, посещающих определенные регионы. В Ставрополье курортный сбор был введен в 2018 году и с тех пор стал важным финансовым инструментом для региона.

Подобные сборы помогают покрывать расходы на развитие инфраструктуры, улучшение сервиса и обеспечение безопасности туристов. Кроме того, курортный сбор позволяет выделять средства на уборку территорий, благоустройство парков и других общественных пространств, что является важным условием для привлечения туристов.

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