Пезешкиан: выстоять перед санкциями Ирану помогут соседи

Сотрудничая с соседними странами, Иран сможет сам обеспечить все свои потребности, несмотря на санкции против страны, заявил сегодня президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

Иран обладает достаточным опытом сотрудничества с соседними странами, чтобы полностью обеспечить нужды своих жителей и выстоять перед санкциями, заявил сегодня в Тегеране на заседании с руководителями экономических объединений президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

"Иран может не только удовлетворить свои потребности путем регионального сотрудничества, но и уменьшить негативные последствия санкций"

- Масуд Пезешкиан

У Ирана много соседей, и все эти страны обладают серьезным промышленным потенциалом, способным обеспечить эффективное развитие страны и решить все ее имеющиеся проблемы, добавил иранский лидер, передает Trend.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп фактически поставил Ирану ультиматум, потребовав у Исламской Республики выполнить одно важное условие - проводить мирную политику. Фактически все возвращается на круги своя: в ближайшее время спецпосланник президента США Стивен Уиткофф снова проведет переговоры с властями ИРИ о возможном заключении соглашения по ядерной программе, а одной из главных тем предстоящих переговоров будет прекращение обогащения урана в ИРИ в обмен на смягчение санкций.