Пезешкиан выразил надежду на преодоление кризиса между Ираном и Израилем

Президент Ирана надеется, что страна преодолеет кризис, связанный с конфликтом с Израилем. Ранее в СМИ появилась информация, что США могут подключиться к военным действиям.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сделал заявление на заседании правительства ИРИ по поводу кризисной ситуации, связанной с обострением конфликта с Израилем.

Согласно сообщению телеканала ABC, в течение 24-48 часов в Вашингтоне может быть принято решение о присоединении США к операции Израиля в Иране.

"Надеюсь, что за счет единства и единения нам удастся преодолеть кризис, в котором мы оказались и продолжим мощно двигаться по своему пути"

– Пезешкиан

Президент Ирана распорядился о продолжении взаимодействия иранских ведомств с различными странами, в особенности странами региона.