Пезешкиан пообещал Израилю сокрушительный ответ на новые атаки

Иран готов к более сокрушительной атаке, если Израиль не перестанет наносить удары по территории Исламской Республики. Такое заявление сделал 15 июня президент ИРИ Масуд Пезешкиан, разговаривая по телефону с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.
"Если агрессия Израиля повторится вновь, его ждет более болезненный и сокрушительный ответ. Каждая страна, которая действительно желает мира, безопасности и стабильности, должна встать на линию противостояния агрессии Израиля"
– глава иранского государства
Он также обратился к Ирак с призывом лучше защищать небо над своей территорией, чтобы еврейское государство не использовало его для ударов по Ирану.
Напомним, в ночь с четверга на пятницу Израиль ударил по военным и ядерным объектам Ирана. Власти страны объяснили, что цель атаки – не дать ИРИ получить ядерное оружие.