Пезешкиан пообещал Израилю сокрушительный ответ на новые атаки

Иран может нанести более сокрушительные удары по Израилю, сообщил иранский президент. По его словам, еврейское государство столкнется с ними, если будет продолжать свои атаки.

Иран готов к более сокрушительной атаке, если Израиль не перестанет наносить удары по территории Исламской Республики. Такое заявление сделал 15 июня президент ИРИ Масуд Пезешкиан, разговаривая по телефону с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

"Если агрессия Израиля повторится вновь, его ждет более болезненный и сокрушительный ответ. Каждая страна, которая действительно желает мира, безопасности и стабильности, должна встать на линию противостояния агрессии Израиля"

– глава иранского государства

Он также обратился к Ирак с призывом лучше защищать небо над своей территорией, чтобы еврейское государство не использовало его для ударов по Ирану.

Напомним, в ночь с четверга на пятницу Израиль ударил по военным и ядерным объектам Ирана. Власти страны объяснили, что цель атаки – не дать ИРИ получить ядерное оружие.