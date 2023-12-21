Петарда оторвала пальцы ребенку в Кабардино-Балкарии

Взрыв петарды в руке стоил мальчику в КБР пальцев. Возбуждено дело о реализации небезопасной пиротехники.

Школьник пострадал в результате взрыва петарды, ему оторвало пальцы.

"При использовании пиротехнической продукции произошел подрыв в руке ребенка, в результате чего ему была причинена взрывная травмы кисти с отрывом пальцев"

– СК по КБР

Несчастный случай произошел в городе Прохладный. Петарды 9-летний ребенок приобрел на местном рынке, при том что пиротехнические изделия запрещено продавать гражданам младше 16 лет.

Возбуждено уголовное дело в связи с реализацией товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Продавцу может грозить срок до шести лет.