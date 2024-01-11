Петарда оторвала кисть мальчику в Дагестане

Очередной несчастный случай с петардой произошел в одном из сел Дагестана в субботу. Ребенка с серьезной травмой доставили в больницу.
В Сергокалинском районе Дагестана 14-летний мальчик потерял кисть после взрыва петарды. Об этом информирует Минздрав республики.
Инцидент случился в селе Мургук накануне вечером.
"Мальчик 14 лет с травматическим отрывом кисти вследствие взрыва петарды поступил в Детскую республиканскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Он был экстренно прооперирован, объем операции был большой, она длилась полтора часа"
– пресс-служба ведомства
После этого мальчику начали проводить интенсивную терапию. К утру воскресенья его состояние стабилизировалось.
"Наутро состояние его стабильное, угрозы жизни нет"
– Минздрав республики