Петарда оторвала кисть мальчику в Дагестане

Очередной несчастный случай с петардой произошел в одном из сел Дагестана в субботу. Ребенка с серьезной травмой доставили в больницу.

В Сергокалинском районе Дагестана 14-летний мальчик потерял кисть после взрыва петарды. Об этом информирует Минздрав республики.

Инцидент случился в селе Мургук накануне вечером.

"Мальчик 14 лет с травматическим отрывом кисти вследствие взрыва петарды поступил в Детскую республиканскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Он был экстренно прооперирован, объем операции был большой, она длилась полтора часа"

– пресс-служба ведомства

После этого мальчику начали проводить интенсивную терапию. К утру воскресенья его состояние стабилизировалось.

"Наутро состояние его стабильное, угрозы жизни нет"

– Минздрав республики