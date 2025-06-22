Песков: удар США по ядерным объектам – невиданный прецедент

Американские удары по ключевым объектам ядерной программы Ирана представляют собой совершенно новое и максимально опасное явление, заявил Дмитрий Песков.

Удары США по иранским ядерным объектам создают никогда прежде не встречавшийся и несущий серьезную угрозу прецедент, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что окно для решения проблемы дипломатическим путем остается всегда. Кроме того, добавил он, случившееся повлечет последствия для режима нераспространения и для авторитета МАГАТЭ, и с этим необходимо будет "разбираться".

"Вообще, в целом нанесение ударов по ядерным объектам – это то, чего в истории человечества до сих пор не было. И поэтому это очень опасный прецедент"

– Песков

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию "Восстающий лев" против ядерной программы Ирана. Стороны продолжают обмениваться ударами, которые привели к жертвам и раненым. Прошлой ночью к конфликту присоединились США, нанеся удары по трем ключевым объектам ядерной программы Ирана.