Песков рассказал о причинах медленных темпов развития отношений РФ и США

В отношениях Москвы и Вашингтона существует сильный беспорядок, который придется долго убирать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Песков.

Авгиевы конюшни в отношениях Москвы и Вашингтона слишком грязные, в связи с чем их придется долго убирать, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, что мешает продвинуться отношениям РФ и США теми темпами, которые прогнозировал американский президент Дональд Трамп.

"Не забывайте, что очень большая инерция все-таки есть, это первое. И во-вторых, все-таки, скажем так, авгиевы конюшни наших отношений уж слишком грязные. Долго их убирать"

– Дмитрий Песков

Ранее Дмитрий Песков заявил, что прямые контакты РФ и США направлены на устранение «раздражителей» в отношениях.