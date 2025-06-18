Песков рассказал о перспективах урегулирования ирано-израильского конфликта

На данный момент, считают в Кремле, Москва не видит каких-либо признаков возможного выхода ирано-израильского конфликта на путь мирного урегулирования.

На сегодняшний день вероятность того, что ирано-израильский конфликт выйдет в мирное русло, невелика, заявил на полях ПМЭФ-2025 пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В настоящий момент, к сожалению, мы не видим почвы и не чувствуем почву для выхода в мирное русло"

– представитель Кремля

По его словам, на сегодня Тель-Авив и Тегеран только обмениваются ударами и воинственными заявлениями, причем их воинственность нарастает по спирали.

Песков добавил, что российская сторона внимательно отслеживает развитие событий.

Говоря о возможном вмешательстве США, пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что оно приведет к "разрастанию географии конфликта" – судя по той реакции, которая поступает из Тегерана.

"То есть это будет еще один страшный виток эскалации"

– Песков

Говоря о возможной роли России как посредника, Песков отметил, что пока особой необходимости в этом нет.

В то же время, уточнил официальный представитель Кремля, Россия входит в число немногих стран, у которых налажены конструктивные отношения со всеми участниками текущих событий: и с Ираном, и с Израилем, и с США.