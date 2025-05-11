Песков прокомментировал состав делегации РФ на переговорах в Стамбуле

Имена представителей России на переговорах с Украиной, которые должны состояться в Стамбуле 15 мая, будут преданы огласке тогда, когда соответствующее указание даст Владимир Путин.

Кто именно войдет в российскую делегацию на переговорах РФ и Украины 15 мая в Стамбуле, станет известно, когда это сочтет уместным президент РФ, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Журналисты на ежедневном брифинге спросили у представителя Кремля, назовет ли он имена тех, кто будет участвовать в переговорах от Москвы. Ответ Пескова был односложным и отрицательным – он сказал "Нет".

Далее пресс-секретарь российского президента рассказал, когда именно имена переговорщиков сообщат общественности.

"Как только президент посчитает это нужным, мы объявим"

– Песков

Напомним, ранее, в ночь на 11 мая, Владимир Путин, выступая перед представителями прессы в Кремле, предложил украинской стороне пойти на возобновление без предусловий прямых переговоров, которые прекратились в 2022 году.