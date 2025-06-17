Песков прокомментировал слова Трампа о разговоре с Путиным

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что мог иметь в виду американский президент Дональд Трамп, когда заявил сегодня о "вчерашнем" телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп, говоря о "вчерашней" телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным, выразился в образном ключе, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это он образно говорил: сейчас так жизнь насыщенна событиями, что ретроспектива в несколько дней – это вчера"

– Дмитрий Песков

Напомним, что предыдущий разговор президентов России и США состоялся 14 июня. Как говорил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, главы государств общались на протяжении 50 минут. В центре обсуждения было обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое началось с операции армии Израиля против Ирана "Восстающий лев".