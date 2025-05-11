Песков назвал точное время разговора Путина и Трампа

Дмитрий Песков: телефонный разговор Путина с Трампом состоится в 17 часов по московскому времени.
Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор в 17 часов вечера, сообщил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.
"В пять часов состоится телефонный разговор с Трампом"
– Дмитрий Песков
Песков также отметил важность предстоящего разговора двух лидеров в контексте прошедших в Стамбуле переговоров.
Отметим, что разговор станет третьим с момента вступления Трампа в должность. Второй телефонный разговор Путина и Трампа состоялся два месяца назад.