Вестник Кавказа

Песков назвал точное время разговора Путина и Трампа

Песков назвал точное время разговора Путина и Трампа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дмитрий Песков: телефонный разговор Путина с Трампом состоится в 17 часов по московскому времени.

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор в 17 часов вечера, сообщил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков. 

"В пять часов состоится телефонный разговор с Трампом"

– Дмитрий Песков 

Песков также отметил важность предстоящего разговора двух лидеров в контексте прошедших в Стамбуле переговоров. 

Отметим, что разговор станет третьим с момента вступления Трампа в должность. Второй телефонный разговор Путина и Трампа состоялся два месяца назад.

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