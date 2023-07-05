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Первый семейный МФЦ появится в Северной Осетии

Первый семейный МФЦ появится в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, ждет профильный МФЦ в Северной Осетии

Уже в этом году в Северной Осетии будет открыт первый семейный многофункциональный центр. Специалисты центра будут помогать семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 2024 году будет открыт второй подобный центр.

«Уже в этом году мы откроем первый семейный многофункциональный центр во Владикавказе. Помощь там смогут получить около 200 семей. Там будут предоставлять социальные услуги семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, молодым семьям и семьям участников специальной военной операции»

– министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова

По ее данным, реализация этих проектов стала возможной после того, как республика выиграла несколько грантов.

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