Первый кубанский приют для бездомных собак скоро откроют в Сочи

Бездомные животные скоро смогут найти себе кров в первом на Кубани муниципальном приюте, сообщил мэр Сочи, где будет действовать приют.
По словам Алексея Копайгородского, он заработает в Хостинском районе. Над созданием приюта власти работают совместно с зоозащитниками.
"Сейчас на территории идет сборка административного корпуса, манежа-приемной, карантинной зоны, ветеринарного пункта с операционной, а также складских помещений и просторных вольеров"
– глава города
Мэр уточнил, что первых собак приют сможет принять уже в сентябре. На начальном этапе в нем разместятся 500 мохнатых друзей человека.
Копайгородский подчеркнул, что звери будут жить в прекрасных условиях. Для них создадут специальную игровую зону. Общение с будущими хозяевами будет проходить на площадке для выгула.