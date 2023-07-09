Первый кубанский приют для бездомных собак скоро откроют в Сочи

Опубликовано: 14:41, 9 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бродячие собаки получат шанс на новую жизнь в Сочи. В Хостинском районе сейчас идут работы над созданием государственного приюта для животных, у которых нет дома.

Бездомные животные скоро смогут найти себе кров в первом на Кубани муниципальном приюте, сообщил мэр Сочи, где будет действовать приют.

По словам Алексея Копайгородского, он заработает в Хостинском районе. Над созданием приюта власти работают совместно с зоозащитниками.

"Сейчас на территории идет сборка административного корпуса, манежа-приемной, карантинной зоны, ветеринарного пункта с операционной, а также складских помещений и просторных вольеров"

– глава города

Мэр уточнил, что первых собак приют сможет принять уже в сентябре. На начальном этапе в нем разместятся 500 мохнатых друзей человека.

Копайгородский подчеркнул, что звери будут жить в прекрасных условиях. Для них создадут специальную игровую зону. Общение с будущими хозяевами будет проходить на площадке для выгула.